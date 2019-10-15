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أطباء بلا حدود تعلن إجلاء موظفيها من شمال شرق سوریا

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اعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، عن تعليق معظم أنشطتها وإجلاء موظفيها الدوليين من شمال شرق سوریا.
وقالت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منظّمة اطباء بلا حدود اتخذت قرارًا صعبًا يقتضي بتعليق معظم أنشطتها وإجلاء موظفيها الدوليين من شمال شرق سوریا بعد إطلاق العمليات العسكرية التركية ونظرًا للأوضاع المضطربة في المنطقة".

وأضافت أن "التطورات الأخيرة اسفرت عن ازدياد الحاجة للمساعدة الإنسانية، غير أنّه أصبح من المستحيل تقديمها لهم نظرًا للوضع المتزعزع السائد في الوقت الحاضر".

وبدأت تركيا وعدد من الفصائل السورية المسلحة المعارضة عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، قالت إنها لطرد مسلحين أكراد يساندون "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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