أطباء بلا حدود تعلن إجلاء موظفيها من شمال شرق سوریا

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، عن تعليق معظم أنشطتها وإجلاء موظفيها الدوليين من شمال شرق سوریا.
وأضافت أن "التطورات الأخيرة اسفرت عن ازدياد الحاجة للمساعدة الإنسانية، غير أنّه أصبح من المستحيل تقديمها لهم نظرًا للوضع المتزعزع السائد في الوقت الحاضر".
وبدأت تركيا وعدد من الفصائل السورية المسلحة المعارضة عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، قالت إنها لطرد مسلحين أكراد يساندون "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".
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