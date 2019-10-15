وزير الدفاع يبحث مع ممثلي روسيا وسوريا احتمالية دخول 'الدواعش' الهاربين للعراق

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشمري التقى، اليوم، ممثلي (روسيا / سوريا ) مركز التنسيق الاستخباري المشترك".

واضافت أن "وزير الدفاع بحث معهما اخر تطورات الملف الامني واحتمالية دخول عناصر داعش الهاربة من السجون السورية الى الاراضي العراقية".

