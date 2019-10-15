بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، مع ممثلي روسيا وسوريا احتمالية دخول عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من السجون السورية للعراق.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشمري التقى، اليوم، ممثلي (روسيا / سوريا ) مركز التنسيق الاستخباري المشترك".
واضافت أن "وزير الدفاع بحث معهما اخر تطورات الملف الامني واحتمالية دخول عناصر داعش الهاربة من السجون السورية الى الاراضي العراقية".
واضافت أن "وزير الدفاع بحث معهما اخر تطورات الملف الامني واحتمالية دخول عناصر داعش الهاربة من السجون السورية الى الاراضي العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يبحث مع ممثلي روسيا وسوريا احتمالية دخول 'الدواعش' الهاربين للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.