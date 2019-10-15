عمليات بغداد تعلن اعتقال سبعة متهمين بجرائم الإرهاب والسرقة والمواد المخدرة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال سبعة متهمين بجرائم الإرهاب والسرقة والمواد المخدرة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين بجرائم الإرهاب في مناطق (حي القاهرة، الصمدية، الهواشة)".
وأضافت أنه "تم القاء القبض على متهم وفق المادة (442/ جرائم السرقة) في منطقة "الصليخ" في حين تمكنت قوة أخرى من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة في مناطق (سبع قصور، البياع)"، مؤكدة أن "بحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة وأدوات التعاطي".
وأضافت أنه "تم القاء القبض على متهم وفق المادة (442/ جرائم السرقة) في منطقة "الصليخ" في حين تمكنت قوة أخرى من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة في مناطق (سبع قصور، البياع)"، مؤكدة أن "بحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة وأدوات التعاطي".
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