الصدر يدعو الى المسير بحشود مليونية الى كربلاء

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، العراقيين إلى المسير بحشود مليونية إلى محافظة كربلاء، فيما شدد على ضرورة ختامها بهتاف :" بغداد حرة حرة يا فاسد اطلع بره".
وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"إيها العراقيون (السائرون) إلى قبلة الثوار الاحرار سيروا بحشود مليونية منظمة وعين الله هي من ترعاكم..سيروا يا شعب العراق.. سيروا يا جيش الإمام.. سيروا يا أباة الفساد.. سيروا لابسين اكفانكم رافعين عراقكم".
وطالب الصدر بـ" الهتاف بيوم الأربعين في عاصمة الإصلاح الحسيني (كربلاء) بصوت واحد: كلا كلا أمريكا.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا يا فاسد".
وطالب الصدر بـ" الهتاف بيوم الأربعين في عاصمة الإصلاح الحسيني (كربلاء) بصوت واحد: كلا كلا أمريكا.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا يا فاسد".
وأشار إلى "ضرورة ختام الزيارة بهتاف :بغداد حرة حرة يا فاسد أطلع بره"، مبيناً أن "كربلاء امانة في أعناقكم".
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