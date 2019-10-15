رئيس الجمهورية يدعو الى حوار وطني لتعزيز إجراءات الإصلاح

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتطورات الأحداث في المنطقة".وشدد صالح خلال اللقاء، على "أهمية إجراء حوار وطني بنّاء لمعالجة الأوضاع الراهنة، والمضي قدماً باتجاه خطوات فعالة لتعزيز الإصلاح في البلاد".

وأشار إلى "ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتسخير كل الجهود لتلبيتها وبما يخدم تطلعاتهم ويحقق آمالهم".