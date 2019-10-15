نص قرار المحكمة الادارية باعادة الهيجل لمنصب نائب محافظ بغداد 'وثائق'

تنشر وكالة الخليج 365، نص قرار المحكمة الادارية باعادة النائب الاول لمحافظ بغداد علي الهيجل الى منصبه. وصوت مجلس محافظة بغداد، في الثامن من ايلول الماضي، على إقالة علي الهيجل النائب الاول الفني لمحافظة بغداد فلاح الجزائري. وادناه نص قرار المحكمة الادارية: Advertisements

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