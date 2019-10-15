من هو محمد جابر العطا محافظ بغداد الجديد؟

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على انتخاب محمد عطا محافظا جديدا لبغداد، باغلبية اصوات الحاضرين. من هو محمد جابر العطا هو محمد جابر العطا من مواليد: 1962 والحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية/ جامعة بغداد ورسالة الماجستير في الهندسة المدنية Vibration in reinforced concrete floors due to human footsteps .



وينتمي الى عائلة سياسية مجاهدة، ووالده هو الدكتور جابر العطا. وينتمي الى عائلة سياسية مجاهدة، ووالده هو الدكتور جابر العطا. وشغل العطا عضو في مجلس محافظة بغداد للدورة الحالية، وعضو في مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين سنة 2008. وعمل رئيسا لهيئة خدمات بغداد وهي اكبر لجنة في مجالس محافظة بغداد كمراقب ومشرف على عمل امانة بغداد وتم رصد الكثير من العمل لهذه الدائرة الأجل تقويمها بالاتجاه الصحيح. Advertisements وشغل ايضا: - منصب نائب رئيس مكتب الأعمار في مجلس محافظة بغداد.



-عضو في بعض اللجان المشكلة في مجلس الوزراء وهيئة المستشارين. -عضو في بعض اللجان المشكلة في مجلس الوزراء وهيئة المستشارين. - عضو في كثير من اللجان المركزية داخل امانة ومجلس محافظة بغداد.



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