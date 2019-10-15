الخارجية: عدد اطفال الدواعش الذين تم ترحيلهم من العراق بلغ 537 طفلا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "شاركت مع مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة بوابة العدالة في ترحيل 64 طفلاً من الجنسية الأوزبكية، وسلمتهم إلى الجهات الرسمية الأوزبكية".وأضاف البيان، أنه "سبق أن سلمت الحكومة أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش، وبإنجاز عملية الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المرحلين من العراق (537) طفلاً".

ودعت الوزارة، "جميع الدول التي لديها رعايا منضمون إلى تنظيم داعش الإرهابي من الأطفال المودعين لدى دائرة الإصلاح العراقية، وكذلك الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم أن تنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل تسلمهم".