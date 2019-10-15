الخارجية: عدد اطفال الدواعش الذين تم ترحيلهم من العراق بلغ 537 طفلا

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن عدد أطفال "الدواعش" المرحلين من العراق بلغ 537 طفلاً.
وأضاف البيان، أنه "سبق أن سلمت الحكومة أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش، وبإنجاز عملية الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المرحلين من العراق (537) طفلاً".
ودعت الوزارة، "جميع الدول التي لديها رعايا منضمون إلى تنظيم داعش الإرهابي من الأطفال المودعين لدى دائرة الإصلاح العراقية، وكذلك الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم أن تنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل تسلمهم".
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