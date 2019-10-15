ضبط رئيس وأعضاء بلجنة الكشف بمنفذ زرباطية لتعاطيهم الرشى

وقالت الدائرة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى المنفذ قام بضبط رئيس لجنة الكشف فيه، إضافة إلى (11) من موظفي لجنة الكشف وأقسام التفتيش والميزان والحاسبة والأمور الگمرگية؛ لمساومتهم المخلصين الگمرگيين على دفع مبالغ مالية كرشوة؛ لقاء إنجاز معاملاتهم، كما تم ضبط مبالغ مالية بحوزتهم.وأضافت إن التحقيقات الأولية التي أُجرِيَت مع المتهمين والأدلة المتحصلة أثناء عملية الضبط التي تمت بناءً على مذكرة قضائية قادت إلى اعترافهم بأخذ رشى من المخلصين الگمرگيين.

وبينت الدائرة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط؛ الذي قرر توقيف المتهمين البالغ عددهم (12) متهماً على ذمة التحقيق.

ومن الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في واسط بضبط حالات تلاعب في تصاريح گمرگية في منفذ زرباطية، مبينة ضبط أعضاء لجنة الكشف في المنفذ؛ لقيامهم بالتلاعب.