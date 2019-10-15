أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن ملاكاتها في مكتب واسط من ضبط مسؤول وعدد من الموظفين في منفذ زرباطية الحدودي، مبينة قيامهم بأخذ رشى لقاء إنجاز المعاملات.
وأضافت إن التحقيقات الأولية التي أُجرِيَت مع المتهمين والأدلة المتحصلة أثناء عملية الضبط التي تمت بناءً على مذكرة قضائية قادت إلى اعترافهم بأخذ رشى من المخلصين الگمرگيين.
وبينت الدائرة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط؛ الذي قرر توقيف المتهمين البالغ عددهم (12) متهماً على ذمة التحقيق.
ومن الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في واسط بضبط حالات تلاعب في تصاريح گمرگية في منفذ زرباطية، مبينة ضبط أعضاء لجنة الكشف في المنفذ؛ لقيامهم بالتلاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط رئيس وأعضاء بلجنة الكشف بمنفذ زرباطية لتعاطيهم الرشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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