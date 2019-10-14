مقتل مدني خلال سرقة سيارته شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين قاموا بسرقة سيارة مدنية في منطقة الطالبية شرقي بغداد، بعدما قتلوا صاحبها".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".