اللجنة الوزارية للتحقيق باحداث التظاهرات تقرر إرسال لجان لثمان محافظات

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "شكلت لجان تحقيقية، تتوجه غدا الثلاثاء الى الأماكن التي شهدت احداثاً للتحقيق في كيفية سقوط أعداد من الشهداء والمصابين بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية للمدة من ١-٨ تشرين الأول ٢٠١٩ في محافظات (بغداد- النجف- بابل - الديوانية - ميسان - ذي قار - واسط - المثنى ) وعدد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام".

واضافت ان "على تلك اللجان ان تنجز مهامها خلال ثلاثة ايام"، مبينة ان "هذا القرار جاء بعد الاطلاع على التقارير والاستماع إلى شهادات الشهود".

وبينت انه "تم تخصيص الرقم المجاني (١٣٨) لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات".

