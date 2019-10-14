اللجنة الوزارية للتحقيق باحداث التظاهرات تقرر إرسال لجان لثمان محافظات

اعلنت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، الاثنين، عن ارسالها لجان لثمان محافظات، فيما خصصت رقما مجاني لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات.
واضافت ان "على تلك اللجان ان تنجز مهامها خلال ثلاثة ايام"، مبينة ان "هذا القرار جاء بعد الاطلاع على التقارير والاستماع إلى شهادات الشهود".
وبينت انه "تم تخصيص الرقم المجاني (١٣٨) لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات".
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