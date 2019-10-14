اخبار العالم / اخبار العراق

اللجنة الوزارية للتحقيق باحداث التظاهرات تقرر إرسال لجان لثمان محافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، الاثنين، عن ارسالها لجان لثمان محافظات، فيما خصصت رقما مجاني لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "شكلت لجان تحقيقية، تتوجه غدا الثلاثاء الى الأماكن التي شهدت احداثاً للتحقيق في كيفية سقوط أعداد من الشهداء والمصابين بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية للمدة من ١-٨ تشرين الأول ٢٠١٩ في محافظات (بغداد- النجف- بابل - الديوانية - ميسان - ذي قار - واسط - المثنى ) وعدد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام".

واضافت ان "على تلك اللجان ان تنجز مهامها خلال ثلاثة ايام"، مبينة ان "هذا القرار جاء بعد الاطلاع على التقارير والاستماع إلى شهادات الشهود".

وبينت انه "تم تخصيص الرقم المجاني (١٣٨) لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوزارية للتحقيق باحداث التظاهرات تقرر إرسال لجان لثمان محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا