المهندس: ما يجري بسوريا امر خطير وننسق لمنع تسلل الدواعش

اعتبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الاثنين، ان ما يجري بسوريا امر خطير، فيما اشار الى ان الحشد ينسق مع شرطة الحدود لمنع تسلل الدواعش.
واضاف "اننا ننسق بشكل كبير مع الجيش وشرطة الحدود لمنع تسلل الدواعش للعراق".
وتابع "نساند وندعم طلب المرجعية لتشيكل لجنة بشأن الحوادث المؤسفة التي شهدتها التظاهرات"، لافتا الى "اننا جنود المرجعية ونقف مع مطلبها بمحاسبة المقصرين اي كانوا".
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