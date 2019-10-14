المهندس: ما يجري بسوريا امر خطير وننسق لمنع تسلل الدواعش

وقال المهندس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا نشارك بكل ثقلنا في تأمين الزيارة الاربعينية"، معتبرا ان "ما يجري في سوريا امر خطير مع احتمال إطلاق سراح آلاف الدواعش".

واضاف "اننا ننسق بشكل كبير مع الجيش وشرطة الحدود لمنع تسلل الدواعش للعراق".



وتابع "نساند وندعم طلب المرجعية لتشيكل لجنة بشأن الحوادث المؤسفة التي شهدتها التظاهرات"، لافتا الى "اننا جنود المرجعية ونقف مع مطلبها بمحاسبة المقصرين اي كانوا".