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الأمن الوطني يشكل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى

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اعلن مكتب رئيس مكتب الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان مجلس الامن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس الأمن الوطني عقد اليوم جلسة استثنائية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا انه "تم مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر/ الهيكل التنظيمي/ المهام والواجبات/ جهة الارتباط)".

واضاف ان "المجلس قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الانسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع".

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