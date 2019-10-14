استشهاد مسؤول الهندسة العسكرية في لواء السادس بالحشد خلال ارادة النصر السادسة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مسؤول الهندسة العسكرية في لواء السادس بالحشد استشهد خلال ارادة النصر السادسة. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسؤول الهندسة العسكرية في لواء السادس التابع لهيئة الحشد الشعبي استشهد في معركة ارادة النصر السادسة غرب تكريت". واضاف انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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