انفجر مشيعو جنازة في إحدى مقاطعات إيرلندا ضحكا، بسبب رسالة من المتوفى نفسه.
وأصيب المشيعون بحالة من الذهول وهم يسمعون صوت المتوفى وهو يقول "مرحبا، مرحبا. دعوني أخرج. أخرجوني، فالمكان مظلم هنا. أهذا الكاهن؟ يمكنني سماعه. هذا أنا شاي في الصندوق".
وأضاف شاي "لا، أنا ميت. مرحبا بكم مرة أخرى. لقد أردت فقط توديعكم".
وتوفي شاي بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أراد توديع عائلته وأحبائه بطريقة مميزة، حيث كشفت ابنته أنه سجل رسالته قبل وفاته، وتم تشغيلها عبر مكبر صوت أثناء مراسم الدفن، مذكرا الجميع بروحه الفكاهية المرحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... ميت يستغيث من القبر: 'أخرجوني المكان مظلم هنا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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