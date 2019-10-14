صالح وبومبيو يبحثان مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

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وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واهمية استقرار البلاد، والتعاطي مع التحديات بما يسهم في ترسيخ أمن العراق وحقوق مواطنيه وتعزيز تجربته الديمقراطية".

ولفتت الى أنه "في جانب آخر من المكالمة جرى البحث في مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا"، مؤكدة أنه "تم التأكيد على تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم اتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم".