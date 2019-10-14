سائرون: سيكون لنا موقف اخر ان لم تطبق الاصلاحات بشكل واضح

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، ان تحالفه سيكون له موقف اخر ان لم تطبق الاصلاحات بشكل واضح ورسمي .

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاوضاع الهادئة ستستمر مادامت الحكومة تسير باتجاه واضح لتنفيذ مطالب الشعب المشروعة خاصة ونحن في وقت زيارة ولانريد خلق اي حالة تعكر صفوها".

واضاف الشمري ان "الاصلاحات الجديدة سترسل الى البرلمان والكتل المختلفة ستصل الى التوافق حولها مادامت لخدمة الشعب"، موضحا ان "كانت الاصلاحات مجرد اقوال لتهدئة الاوضاع سيكون لنا موقف اخر".