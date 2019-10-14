صوت مجلس محافظة بغداد، الاثنين، محمد عطا محافظا جديدا لبغداد.
وقال مراسل الخليج 365، ان مجلس محافظة بغداد صوت على اختيار محمد عطا محافظا لبغداد بدلا عن فلاح الجزائري الذي استقيل من منصبه.
واضاف ان التصويت على عطا تم باجماع الحاضرين في المجلس.
وتابع انه "تم انتخاب علي العيثاوي النائب الفني للمحافظ".
وصوت مجلس محافظة بغداد، في السادس من تشرين الاول 2019، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري.
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