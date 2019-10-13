مقتل شخص واصابة اخر بمشاجرة في بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة بوب الشام ببغداد، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح مختلفة".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".