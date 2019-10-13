التلفزيون التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، حول النتائج التقريبية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، تفوق المترشح قيس سعيد بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات.

وذكرت المؤسسة، أن "منافسه نبيل القروي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين".



من جهته، وجه المرشح قيس سعيد الشكر لأنصاره على "تويتر"، وقال إن "ثقة التونسيين به لن تذهب سدى".