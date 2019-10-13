عشتار تتحدى الظروف وتستعد للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو

وقالت العزاوي في حديث للسومرية نيوز، إنه "قضيت خمسة أشهر من دون تمرينات، حيث كن من المقرر ان تكون فترة الراحة الخاصة بي لمدة شهرين فقط لكن الاكاديمية التي اتدرب فيها في اجرت معسكرا تدريبياً في اميركا لمدة شهرين ولم أتمكن من السفر بسبب عدم وجود راعي رسمي لي وبقيت من دون تمرينات لكني اتجهت الى بناء الاجسام للحفاظ على لياقتي".وأوضحت عشتار بالقول، "بدأت التمرينات منذ أسبوعين ومستعدة للعب في بطولة العالم التي تعد من البطولات المهمة جدا بالنسبة لي، نظراً لقوتها وصعوبة المنافسة فيها، فهي ليست كباقي نظيراتها، فاللعب فيها يكون على جميع المستويات، انا احمل الان الحزام البنفسجي والذي حصلت عليه بعد خمس سنوات، سأواجه لاعبات يحملن الحزام الأسود والذي يحتاج الحصول عليه ما يقارب الـ12 سنة".

واكملت البطلة العراقية، "بالرغم من عدم وجود راعي ومعسكر تدريبي للبطولة، إلا إنني اوصال الاستعداد يومياً وأتمنى ان أحرز مركزاً متقدماً في البطولة"، مبينة بالقول، "سأتحدى صعوبة الظروف من اجل رفع اسم العراق عالياً في البطولة".

ومن المقرر ان تنطلق بطولة العالم في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.