عشتار تتحدى الظروف وتستعد للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو

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2019-10-13 | 19:38
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وأوضحت عشتار بالقول، "بدأت التمرينات منذ أسبوعين ومستعدة للعب في بطولة العالم التي تعد من البطولات المهمة جدا بالنسبة لي، نظراً لقوتها وصعوبة المنافسة فيها، فهي ليست كباقي نظيراتها، فاللعب فيها يكون على جميع المستويات، انا احمل الان الحزام البنفسجي والذي حصلت عليه بعد خمس سنوات، سأواجه لاعبات يحملن الحزام الأسود والذي يحتاج الحصول عليه ما يقارب الـ12 سنة".
واكملت البطلة العراقية، "بالرغم من عدم وجود راعي ومعسكر تدريبي للبطولة، إلا إنني اوصال الاستعداد يومياً وأتمنى ان أحرز مركزاً متقدماً في البطولة"، مبينة بالقول، "سأتحدى صعوبة الظروف من اجل رفع اسم العراق عالياً في البطولة".
ومن المقرر ان تنطلق بطولة العالم في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.