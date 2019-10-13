لجنة توزيع الاراضي تعقد اجتماعاً وتطلع على تقارير عن المساحات الجاهزة للتوزيع

وقال مكتب عبد المهدي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة العليا لتوزيع الاراضي عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي".

وأضاف المكتب، أن "اللجنة اطلعت على تقارير عن مساحات الأراضي الجاهزة للتوزيع في المحافظات وجهود فرز المزيد منها للبدء بإجراءات توزيعها على المستحقين، كما جرى بحث تخصيص مساحات أخرى في المحافظات لبناء وحدات سكنية من الدور الواطئة الكلفة للعوائل المحتاجة".