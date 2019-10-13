دمشق: وحدات من الجيش السوري تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي

أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية التي تصفها دمشق بأنها عدوان تركي على الأراضي السورية. وبحسب "روسيا اليوم"، أرسل الجيش السوري في وقت سابق تعزيزات بالأفراد والعتاد إلى محيط مدينة منبج، واتخذ إجراءات من شأنها تعزيز تواجده على ضفاف نهر الفرات المقابلة للمناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" بريف دير الزور الشرقي.

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