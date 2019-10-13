الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك 'خلية إرهابية' في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اختراق وتفكيك خلية "إرهابية" مكونة من خمسة عناصر في الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتميزت بالجرأه والشجاعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٦ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونه من خمسة عناصر وتلقي القبض على جميع افرادها بكمين محكم نصب لهم في منطقة الشوره بالموصل".



وأضافت المديرية، أن عناصر الخلية "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

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