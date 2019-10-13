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اللجنة العليا للتحقيق في احداث التظاهرات تبدأ بجمع الوثائق والادلة

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أعلنت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات، الأحد، البدء بجمع الوثائق والأدلة لرفعها إلى مجلس القضاء.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، التي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة ، في بغداد وعدد من المحافظات، اجتماعها الاول ، امس السبت ".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة وانجاز مهمتها ضمن السقف الزمني المحدد لها" .

وأوضحت اللجنة، أنه "تقرر في الاجتماع ان تتولى اللجنة، جمع الوثائق والادلة والاستماع الى شهادات جميع الشهود من ذوي العلاقة، ومن ثم رفعها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها ، واتخاذ الاجراءات بشأنها ، وفقا للقوانين العراقية" .

وأكدت، أنه "تقرر أن تبقى اللجنة دائمة الانعقاد، لحين اكمال جميع الملفات ، وتقديمها الى الجهات المختصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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