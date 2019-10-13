اللجنة العليا للتحقيق في احداث التظاهرات تبدأ بجمع الوثائق والادلة

أعلنت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات، الأحد، البدء بجمع الوثائق والأدلة لرفعها إلى مجلس القضاء.
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة وانجاز مهمتها ضمن السقف الزمني المحدد لها" .
وأوضحت اللجنة، أنه "تقرر في الاجتماع ان تتولى اللجنة، جمع الوثائق والادلة والاستماع الى شهادات جميع الشهود من ذوي العلاقة، ومن ثم رفعها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها ، واتخاذ الاجراءات بشأنها ، وفقا للقوانين العراقية" .
وأكدت، أنه "تقرر أن تبقى اللجنة دائمة الانعقاد، لحين اكمال جميع الملفات ، وتقديمها الى الجهات المختصة".
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