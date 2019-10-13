إعصار 'هاغيبيس' يُجبر الآسيوي على تغيير حكم مباراة العراق وكمبوديا

وكان الاسيوي، قد اناط مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني وكمبوديا الى الحكم الياباني ليدا جومبي.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني في كمبوديا كامل زغير في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قرر تغيير حكم مباراة المنتخب الوطني امام كمبوديا يوم الثلاثاء المقبل".



وأوضح أن "الاسيوي اناط مهمة قيادة المباراة الى طاقم تحكيم مؤلف من ثلاثة حكام من الفلبين بقيادة الحكم دايبويات كليفورد، بالإضافة الى حكم رابع من ماليزيا بعد تعذر وصول الياباني جومبي بسبب إعصار هاغيبيس".

وقتل 19 شخصا وفقد 16 آخرون جراء الإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب ست محافظات بينها العاصمة طوكيو، مخلفا أضرارا مادية كبيرة، قبل أن ينحسر اليوم الأحد ويتجه خارج البر الرئيس لليابان، حيث يعد هو الاعصار الأقوى منذ 60 عاماً.