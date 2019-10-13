أردوغان: لا يوجد أي مشاكل مع روسيا بشأن الوضع في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الاتصالات مستمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشاكل مع روسيا بشأن الوضع في سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول" قوله " يتم تنفيذ اتفاقية سوتشي بنجاح نتيجة اجتماعاتنا في طهران وأنقرة. لا يدور الحديث عن أي مشاكل مع روسيا. نحن على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حال حدوث أي مسألة، يمكننا خلال 24 ساعة، التفاوض واتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوات الواجب تنفيذها".
وبدأت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش".
وبدأت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش".
ولاقت العملية إدانات عربية وغربية واسعة، مع إعلان بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا تعليق بيع السلاح لأنقرة.
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