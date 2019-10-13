لمدة 10 أيام.. عَمّان تحضر ليوث الرافدين لتصفيات آسيا

وقال مدرب منتخبنا الشبابي، الكابتن قحطان جثير في بيان لاتحاد الكرة ان "وفد منتخب الشباب وصل يوم الاربعاء الى المملكة الاردنية الهاشمية لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الاردني للشباب".

واوضح جثير، ان "المعسكر يستمر لمدة 10 ايام تتخلله وحدات تدريبية صباحية ومسائية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية من اجل الاستعداد النهائي قبل الدخول في مصاف تصفيات اسيا للشباب بداية الشهر المقبل في كربلاء المقدسة".



من جهته، قال مدرب حراس الاسود، الكابتن حسين جبار، ان "هذا المعسكر هو الثاني والاول الخارجي بعد بطولة غرب اسيا للشباب، والمعسكر الاول كان في مدينة كربلاء المقدسة، ويعد هذا المعسكر ذا فائدة كبيرة فنياً من خلال خوض مباراتين وديتين مع المنتخب الاردني الذي يعد من الفرق الجيدة والصعبة في الوقت نفسه، لكننا مستمرون بالعمل صباحا ومساءً مع ليوث الرافدين من اجل الحصول على بطاقة التأهل لنهائيات اسيا للشباب 2020 في أوزبكستان".يذكر ان منتخب شباب العراق أوقعته القرعة الى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين وباكستان في المجموعة الاولى من تصفيات اسيا للشباب التي سوف تقام في كربلاء المقدسة.