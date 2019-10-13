2019-10-13 | 18:23
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يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم منتخب شباب الاردن بمباراتين وديتين يومي 16 و18 تشرين الاول على استاد عمان الدولي في المعسكر التدريبي الذي يقام في عمان استعدادا لتصفيات اسيا للشباب المقرر اقامتها في كربلاء بداية الشهر المقبل.
واوضح جثير، ان "المعسكر يستمر لمدة 10 ايام تتخلله وحدات تدريبية صباحية ومسائية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية من اجل الاستعداد النهائي قبل الدخول في مصاف تصفيات اسيا للشباب بداية الشهر المقبل في كربلاء المقدسة".
من جهته، قال مدرب حراس الاسود، الكابتن حسين جبار، ان "هذا المعسكر هو الثاني والاول الخارجي بعد بطولة غرب اسيا للشباب، والمعسكر الاول كان في مدينة كربلاء المقدسة، ويعد هذا المعسكر ذا فائدة كبيرة فنياً من خلال خوض مباراتين وديتين مع المنتخب الاردني الذي يعد من الفرق الجيدة والصعبة في الوقت نفسه، لكننا مستمرون بالعمل صباحا ومساءً مع ليوث الرافدين من اجل الحصول على بطاقة التأهل لنهائيات اسيا للشباب 2020 في أوزبكستان".
يذكر ان منتخب شباب العراق أوقعته القرعة الى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين وباكستان في المجموعة الاولى من تصفيات اسيا للشباب التي سوف تقام في كربلاء المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 10 أيام.. عَمّان تحضر ليوث الرافدين لتصفيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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