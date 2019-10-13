ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، في وقت وصل عدد السكان الفارين جراء الهجوم التركي إلى 130 ألفا. وقال إسبر لشبكة "سي بي إس": "تحدثت مع الرئيس الليلة الماضية (السبت) بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي ووجّه بأن نبدأ بسحب (...) للقوات من شمال سوريا". وأفاد الوزير شبكة "فوكس نيوز" بأن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم هو "أقل من ألف".



وأوضح: "لا يمكنني تقديم إطار زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة. نريد أن نضمن بأن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس". وأوضح: "لا يمكنني تقديم إطار زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة. نريد أن نضمن بأن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس".

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