ميمي يتقدم في تصويت الأفضل للجولة الثالثة من تصفيات المونديال

وتواجد نجم المنتخب الوطني مهند علي "ميمي"، ضمن اللاعبين الخمسة، حيث تحصل حتى الان على 97 صوتاً، إذ جاء في المركز الثاني بعد المهاجم السوري عمر السومة برصيد 1104 أصوات.

وتفوق "ميمي في التصويت على العماني عبد العزيز المقبالي (54) صوتاً والاماراتي علي مبخوت (43) صوتاً والسعودي عبد الفتاح عسيري (41) صوتاً.



مهند علي والبالغ من العمر 19 عاماً برز بقوة في المباراة أمام هونغ كونغ، حيث حقق العراق الفوز بنتيجة 2-0.

هذه المباراة وضعت مسؤولية كبيرة على لاعبي العراق، الذين كانوا يبحثون عن تحقيق الفوز الأول في التصفيات بعد التعادل مع البحرين في الجولة الأولى، وكذلك كونهم كانوا يلعبون على أرضهم للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في تصفيات كأس العالم.

ومع حضور أكثر من 32 ألف مشجع، فقد كان الضغط كبيراً على لاعبي العراق، وهو ما ظهر على مهند بالذات، حيث حصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ونفذها المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، لكن حارس هونغ كونغ ياب هونغ فاي نجح في التصدي لها.



وفي مثل هذا الموقف، من خلال الضغط الجماهيري وضياع ضربة جزاء، فإن اللاعبين الشباب قد يتعرضون لإحباط كبير، ولكن مهند رفض الاستسلام وعوض ذلك بتسجيل هدف التقدم للعراق في الدقيقة 38 عبر كرة رأسية.

مهند علي كان سجل هدف العراق في مباراة الجولة الأولى مع البحرين، وقع رفع رصيده إلى 11 هدف في 21 مباراة دولية، ليؤكد أنه سيكون أحد النجوم المتوقع بروزهم بقوة في كرة القدم العراقية.