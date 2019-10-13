أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن بلادها تشعر بالقلق عقب هروب حوالي 800 شخص من أقارب مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم للنازحين في سوريا. ودعت المسؤولة الفرنسية، حكومة أنقرة مرة أخرى إلى وضع حد لعملياتها في شمال شرقي سوريا في أقرب وقت ممكن. وشنت تركيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة عملية واسعة النطاق، أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تنشط وحدات الإدارة الذاتية الكردية.



وتتهم أنقرة الفصائل الكردية في المنطقة بمساندة "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره الحكومة التركية "منظمة إرهابية". وتتهم أنقرة الفصائل الكردية في المنطقة بمساندة "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره الحكومة التركية "منظمة إرهابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرار 800 من أقارب مسلحي 'داعش'.. فرنسا تدعو تركيا لوضع حد لعملياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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