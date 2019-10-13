انجاز مشروع الارصفة الثلاثة لميناء ام قصر الشمالي بافتتاح رصيفي 25 و 26

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم افتتاح "رصيفي رقم 25 ,و 26 ضمن المرحلة الاخيرة لانجاز مشروع الارصفة الثلاث لميناء ام قصر الشمالي بعد انجاز رصيف رقم 27 الذي دخل العمل منذ اكثر من سنة بحضور مدراء عامين الموانئ العراقية والنقل البحري بالاضافة الى المهندسين المشرفين على المشروع".ونقلت الوزارة عن وزير النقل عبد الله لعيبي قوله، إن "ارصفة ميناء ام قصر الشمالي ستصبح من الارصفة النشطة بعد ادخال ثلاث رافعات عملاقة للمناولة هي الاولى من نوعها عالميا تعتبر من اكبر الرافعات الجسرية في العالم يصل ارتفاعها الى 50 متر، وذراع التفريغ فيها يصل الى معدل 21 حاوية دون تدوير الباخرة".

وأضاف ان "الرافعات تقوم بمناولة ورفع 40 طن من الحمولات بالاضافة الى استقبالها بواخر بطول اكثر من 350 متر الامر الذي يساهم بزيادة الطاقه الاستيعابيه بنقل الحمولات التي بدورها ستقلل من الوقت المستغرق في تفريغ الرافعه وبذلك ستسهل استقبال السفن العملاقه ذات الحمولات التي تستوعب 3500 حاوية".