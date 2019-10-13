بالصور.. رفع كتل كونكريتية جنوبي بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاحد، أنها وقيادة عمليات بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى حكومي وفتح الطريق المحاذي له جنوب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي والآلي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى محطة كهرباء الجنوب بالاضافة الى فتح الطريق المحاذي للمحطة والمغلق بفعل الكتل الكونكريتية الخاصة بالمحطة ضمن منطقة الزعفرانية".



وأضافت أن "ملاكات بلدية الكرادة باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع والطريق المغلق منذ سنوات عديدة".

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