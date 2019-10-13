ودياً.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة البرازيل امام نيجيريا

2019-10-13 | 15:57
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ولكن في الشوط الثاني، استطاع كاسيميرو بعد مرور 3 دقائق فقط أن يدرك التعادل لصالح السامبا.
وشهدت المباراة، إصابة اللاعب الدولي نيمار دا سيلفا في الشوط الأول بالدقيقة 12، وشارك بدلاً منه مواطنه فيليب كوتينيو.
بينما كانت هناك إصابة قوية أخرى في المباراة، وأسفرت عن خروج حارس منتخب نيجيريا فرانسيس أوزوهو في الدقيقة 63، ومشاركة مادوكس أوكوي.
وكان منتخب البرازيل قد تعادل في مباراته الأولى الودية، يوم الخميس الماضي، أمام السنغال بنفس النتيجة.
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