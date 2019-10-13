مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية يعلن استقالته من منصبه

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي استقالته من منصبه.
وغرد إسماعيلي على "تويتر"، "أنهيت ألفي يوم من المسؤولية الثقيلة في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس".
وأضاف، "سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين".
وتابع "أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة".
وأضاف، "سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين".
وتابع "أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة".
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