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مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية يعلن استقالته من منصبه

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أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي استقالته من منصبه.
وغرد إسماعيلي على "تويتر"، "أنهيت ألفي يوم من المسؤولية الثقيلة في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس".

وأضاف، "سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين".


وتابع "أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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