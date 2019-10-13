3 آلاف دولار تتسبب بأزمة بين النفط ونجم فريقه السلوي

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2019-10-13 | 15:44
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طالب لاعب كرة السلة بنادي النفط، قتيبة عبد الله، إدارة فريقه بمنحه كتاب الاستغناء من اجل إتاحة الفرصة امامه للانتقال الى فريق آخر.
في المقابل نادي النفط اصدر توضيحاً عن طريق منسقه الإعلامي جمعة الثامر، حيث أكد أنه "قبل موسمين تعرض قتيبة للإصابة وتم صرف مبلغ 3000 دولار من قبل النادي لإجراء عملية جراحية مقابل جلب اللاعب وصولات المستشفى ما بعد العملية".
الثامر، أوضح أن "هذا الامر لم يحدث وبالتالي النادي يطالبه فقط بجلب وصولات المستشفى وعليه النادي اوقف صرف المبلغ الاخير المستحق للكابتن قتيبة لحين جلب وصولات المستشفى".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.