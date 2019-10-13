3 آلاف دولار تتسبب بأزمة بين النفط ونجم فريقه السلوي

اللاعب وبعد تقديمه لطلب الاستغناء، فوجئ بأن إدارة النادي تطالبه بمبلغ العملية الجراحية التي اجراها قبل موسمين، إذ عبر اللاعب عن استيائه كونه تعرض لها اثناء احدى مبارياته مع النفط وليس فريق اخر.

في المقابل نادي النفط اصدر توضيحاً عن طريق منسقه الإعلامي جمعة الثامر، حيث أكد أنه "قبل موسمين تعرض قتيبة للإصابة وتم صرف مبلغ 3000 دولار من قبل النادي لإجراء عملية جراحية مقابل جلب اللاعب وصولات المستشفى ما بعد العملية".



الثامر، أوضح أن "هذا الامر لم يحدث وبالتالي النادي يطالبه فقط بجلب وصولات المستشفى وعليه النادي اوقف صرف المبلغ الاخير المستحق للكابتن قتيبة لحين جلب وصولات المستشفى".