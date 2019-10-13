الانواء تعلن حالة الطقس للاسبوع الحالي: امطار واستقرار بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انها ستشهد تساقط امطار مع استقرار درجات الحرارة.

وجاء في تقرير الهيئة ان "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيشهد اليوم تساقط امطار بمناطق متفرقة منها"، مشيرة الى انه "لا يوجد اي تغيير بدرجات الحرارة".

واضاف ان "الطقس سيستمر صحوا في جميع المناطق لغاية يوم الخميس المقبل، ولا تغير في درجات الحرارة".

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