'السفاح' ينجح في الحصول على الشهادة الإعدادية

2019-10-13 | 12:20
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نجح النجم الدولي السابق، يونس محمود، في الحصول على الشهادة الإعدادية بعد ادائه لامتحانات الدور الثالث خلال الفترة الماضية.
ويأمل نجم المنتخب الوطني السابق، استغلال شهادته في العمل الإداري خلال الفترة المقبلة، خاصة وهو يأمل رفقة النجم الدولي السابق عدنان درجال، في كسب قضية محكمة "كاس" للترشح الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان زميله السابق في المنتخب الوطني وصديقه المقرب، سامر سعيد اول المهنئين بنجاحه، حيث نشر عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "مبروك النجاح".
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