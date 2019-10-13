العثور على جثة رجل قضى طعناً بالسكين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مقيدة الأيدي في ساحة ترابية متروكة ضمن منطقة الأمين الثانية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين بمنطقة البطن"، مبيناً أنه تم "نقلها إلى دائرة الطب العدلي".