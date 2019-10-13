عطلة في ذي قار لمدة ثلاثة ايام

اعلن مجلس محافظة ذي قار، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة لمدة ثلاثة ايام.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل".
واضاف ان "ذلك جاء لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".
يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم، وقد استهدفت الجماعات المسلحة في الأعوام السابقة الزوار في الطرق المؤدية إلى كربلاء بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.
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