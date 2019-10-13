وزير النقل يعلن المباشرة بتأهيل طريق كورنيش المعقل بـ'مواصفات عالمية'

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الأحد، المباشرة بتأهيل طريق كورنيش المعقل بـ"مواصفات عالمية".
وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "المباشرة بتنفيذ تأهيل طريق المعقل (طريق الصداقة العراقية الكورية) الذي يعتبر الشارع الرئيسي لكورنيش المعقل وذلك خدمة لأهالي البصرة".
وأوضح، أن "تأهيل الطريق سيكون على نفقة الشركة المنفذة (دايو الكورية)"، مشيراً إلى أن "مدة الإنجاز ستكون خمسة أشهر وعرض الطريق 20 متر الممتد من محافظة البصرة إلى جزيرة السندباد".
وأوعز لعيبي "إلى الموانئ العراقية بالعمل على إنجاز وتهيأة البنى التحتية فيما يخص الطرقات الداخلية و الخارجية بالسرعة الممكنة من أجل ديمومة العمل وانسيابية حركة تنقل الشاحنات داخل الموانئ وخارجها وكذلك الشوارع الداخلية وتوسعة مدخل وطريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي"، موجهاً بـ"تشجير الطرقات وإزالة التعارضات واستغلال المساحات".
وأوضح، أن "تأهيل الطريق سيكون على نفقة الشركة المنفذة (دايو الكورية)"، مشيراً إلى أن "مدة الإنجاز ستكون خمسة أشهر وعرض الطريق 20 متر الممتد من محافظة البصرة إلى جزيرة السندباد".
وأوعز لعيبي "إلى الموانئ العراقية بالعمل على إنجاز وتهيأة البنى التحتية فيما يخص الطرقات الداخلية و الخارجية بالسرعة الممكنة من أجل ديمومة العمل وانسيابية حركة تنقل الشاحنات داخل الموانئ وخارجها وكذلك الشوارع الداخلية وتوسعة مدخل وطريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي"، موجهاً بـ"تشجير الطرقات وإزالة التعارضات واستغلال المساحات".
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