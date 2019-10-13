نائب يدعو عبد المهدي لارسال مستشاريه الامنيين الى دورات لحقن الدماء

اكد النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي، الاحد، اختيار مستشارين امنيين اكفاء اصبح حلم في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال مستشاريه الامنيين الى دورات لحقن الدماء.

وقال الطلوبي في حديث لـ الخليج 365، ان "اختيار المستشارين الامنيين الاكفاء اصبح حلم في العراق"، مبينا "لوتطلعنا الى جميع ماحدث من مظاهرات في العراق منذ 2003 لغاية الان نجد فشل كبير للحكومات على مر تلك الازمان في معرفة كيفية التعامل مع المتظاهر كون الحكومات تعتمد على مستشارين عسكريين لم يتدربوا ولم يفهموا كيف يكون التعامل مع متظاهرين ولاحتى يعرفوا ابسط انواع التصرف".

واضاف انه "لا توجد اي خطط لاحتواء المظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين، كون القيادات الامنية تتعامل مع المتظاهر على انه ند وخصم وعدو"، مشيرا الى ان "هذا امر مرفوض بالنسب لشعبنا وللجماهير كونهم خرجوا لاصلاح الوضع".

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وتابع "لمسنا ماحل بالمتظاهرين طوال سنين مابعد السقوط، حيث شهدت المظاهرات طوال تلك المدد استشهاد عدد كبير منهم ومن القوات الامنية نتيجة رعونة وجهل القيادات الامنية في معرفة كيفية التعامل مع المتظاهر"، مشددا علىلا ضرورة "حماية المتظاهر من الجميع".

ودعا الطلوبي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "ايجاد ضباط يستطيعوا ان يقودوا الجانب الامني وحماية المتظاهرين وامتصاص نقمتهم والتعامل باسلوب وفن لتهدءة الامور"، مطالبا اياه بـ"ارسال مستشاريه الامنيين الى دورات وباسرع وقت حتى نستطيع حقن دماء ابنائنا مستقبل، كون الحكومة هي المسؤولة عن حفظ الامن والنظام".