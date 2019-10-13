3500 ارهابي عراقي محتجزون لدى 'قسد' وتحذير من تنفيذ داعش عمليات بالهول

اكدت مصادر صحفية، الاحد، ان قوات سوريا الديمراطية "قسد" تحتجز اكثر من 3500 ارهابي عراقي، فيما حذرت من ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تنفيذ "داعش" عمليات بالهول. وقالت صحيفة الصباح الرسمية، انه "ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻻف و500 ارﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ والمئات ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ ﻣﺤﺘﺠﺰون ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻗﺴﺪ" ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻏﻠﺒﻬﻢ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق". واضافت ان "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺑﺤﺪود 1500 ارﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ اﻻﺧﻴﺮة الماضية وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮات ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ واﻻﺳﺮ المحجوزة ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل، أﻛﺒﺮ المخيمات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻳﻌﺪون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ والعالمي"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المخيم المكتظ ﻳﺆوي ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﺳﺮ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﻠﻴﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد". وﺣﺬر اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ "المجندات الارهابيات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻦ اﻛﺜﺮ ﺿﺮرا ﻣﻦ آﻻف الارهابيين ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ"، ﻣﺮﺟﺤﺎ أن "ﻳﻨﻔﺬ داﻋﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﻫﺎﺑﻴﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻋﻨﺎﺻﺮه المعتقلين ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ". وﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﻋﻠﻦ ﺗﺴﻠﻢ دفعتين ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ "داﻋﺶ" الحاملين ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط الماضي. Advertisements وﺣﺬر اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ "ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ المتوقع ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺎ". وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻣﺲ اﻻول ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻼراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﺎﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻪ بتأمين اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات ﺣﺮس اﻟﺤﺪود واﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺑﻨﺎء اﻻﺳﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻻﺑﺮاج وﻧﺼﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ لتأمين اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺗﺨﻮﻳﻞ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻬﺠﺮة والمهجرين اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ والمالية ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﻟﺴﻜﺎن ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل اﻟﺴﻮري ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد. اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺣﺬر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻣﻨﻲ ﻓﺎﺿﻞ اﺑﻮ رﻏﻴﻒ "ﻣﻦ ﻫﺮوب ﻗﻴﺎدات ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق". وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ان "ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ من هجوم تركي أدى ﻻﺧﻼل اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﻮرﻳﺎ، واﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار، رﻏﻢ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ". وأﺿﺎف ان "ﻫﺮوب ﻗﻴﺎدات ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ والمحلية".



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