عشرات الكرد الإيرانيين يحتجون أمام سفارة تركيا لدى طهران

وردد المتظاهرون، بحسب "روسيا اليوم"، شعارات "الموت لأردوغان"، و"أوقفوا الحرب على الأكراد"، و "نطلب دعمكم أيها الإيرانيون".

وأشار عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من المشاركين بالتظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني مكثف أمام مقر السفارة التركية بالعاصمة الإيرانية.



وبدأت تركيا وعدد من الفصائل السورية المسلحة المعارضة عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، قالت إنها لطرد مسلحين أكراد يساندون "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".