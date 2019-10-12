المنافذ ترد على تصريح لرئيس استثمار مطار النجف بشأن جهاز لكشف المخدرات

ردّت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، على تصريح لرئيس استثمار مطار النجف ضرغام كيكو بشأن جهاز كشف المخدرات في المطار.
وأضافت أنه "كان الاولى بضرغام ان يسأل نفسه عن كيفية احالة مطار النجف الى الاستثمار دون مطالبة المستثمر بتوفير الاجهزة الكافية من اجهزة فحص الحقائب واجهزة كشف المتفجرات واجهزة كشف المخدرات وكافة المتطلبات الاخرى الكفيلة بتامين حماية هذا المرفق الحيوي المهم، وكان الاولى به ان يسائل مجلس ادارة مطار النجف الذي تولى ادارة المطار خلال السنوات السابقة وتحت اشراف مجلس المحافظة كونها الجهة المسؤوله عن هذا الملف".
وبينت، :"كنا نتمنى من مدير عام استثمار النجف ان يتوخى الدقه من المعلومات قبل نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي لان النشر بهذا الاسلوب يفسر على انه لاغراض اعلاميه وليس لغرض البناء والاصلاح".
وكان رئيس هيأة استثمار محافظة النجف قد أشار في وقت سابق من اليوم السبت، إلى "قيامه بتوجيه سؤال إلى الجهات المعنية في مطار النجف عن سبب عدم وجود جهاز فحص المخدرات"، مبيناً أن "الإجابة كانت غريبة.. اذ تم سحب الجهاز لغرض الصيانة من قبل هيئة المنافذ في بغداد".
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