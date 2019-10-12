تركيا ترفض عرضاً لترامب للوساطة مع 'كرد سوريا'

رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، السبت، عرضاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية لوقف التوغل التركي في سوريا.
وفي سياق آخر، اعتبرت الخارجية التركية تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التي وصف فيها العملية العسكرية التي تجريها تركيا في شمال شرق سوريا بـ"الاحتلال"، بأنها "شراكة للتنظيم إرهابي وخيانة للعالم العربي".
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي في بيان اليوم، إن "وصف أمين عام الجامعة العربية تركيا بالمحتل بدلا من التنظيم الإرهابي الذي يعتدي على وحدة الأراضي السورية يعتبر شراكة في جرائم هذا التنظيم وخيانة للعالم العربي".
وأضاف أقصوى أن "أمين عام الجامعة العربية يدعم الإرهابيين الذين يسعون إلى تقسيم الوطن العربي بدلا من الدفاع عن حقوق السوريين العرب".
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد دعا تركيا لوقف عملياتها العسكرية في سوريا، وفيما شدد أبو الغيط على وجوب سحب تركيا لقواتها المتوغلة هناك، حمل أنقرة مسؤولية التبعات الإنسانية على ذلك.
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