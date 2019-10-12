جيلوان حمد يعلق على مشاركته الأولى مع اسود الرافدين

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2019-10-12 | 19:09
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علق المحترف في صفوف غوريكا الكرواتي، جيلوان حمد، على مشاركته الرسمية الأولى مع المنتخب الوطني العراقي.
ودخل حمد كبديل للاعب امجد عطوان في الربع الأخير من مباراة العراق وهونغ كونغ والتي انتهت بفوز اسود الرافدين 2-0 ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وعلق حمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "سعيد وفخور لأنني لعبت لأول مرة مع منتخب العراق الوطني.. شكرا لجميع المشجعين العراقيين لخلق اجواء رائعة".
وعلق حمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "سعيد وفخور لأنني لعبت لأول مرة مع منتخب العراق الوطني.. شكرا لجميع المشجعين العراقيين لخلق اجواء رائعة".
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد نجح في ضم حمد لصفوف اسود الرافدين، حيث كان يتطلب الامر موافقة الاتحاد الدولي "فيفا"، كون اللاعب مثل السويد في مناسبات سابقة.
المحرر: محمد خليل
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