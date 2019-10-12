إيران: صادراتنا للعراق بلغت 4.6 مليار دولار خلال ستة أشهر

ونقلت وكالة "فارس" عن اردكاني قوله، إن "الدول العربية استحوذت على نحو 16 مليار دولار من صادرات البلاد الى دول الجوار التي تلامس 24 مليار دولار، اي بنحو الثلثين".

وأضاف أن "الصادرات الايرانية الاساسية للدول العربية تشمل المواد الغذائية والمعادن والبتروكيماويات والمواد الانشائية".



وتابع اردكاني، أن "الحظر خلق قيودا في بعض الاسواق مثل السوق القطرية، غير انه محدود، فيما شهدت الصادرات نموا في اسواق اخرى، حيث إن صادرات ايران للعراق بلغت 4.6 مليار دولار في الشهور الستة الماضية، وأن حصتنا في هذه السوق تخطت المنافسين الاقليميين والدوليين".