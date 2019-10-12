حركة فلسطينية تهاجم السعودية لزيارة منتخبها للضفة الغربية

وجهت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية انتقادات إلى المملكة السعودية ، على خلفية زيارة منتخبها إلى الضفة الغربية المحتلة لملاقاة نظيره الفلسطيني. وأعرب عضو المكتب السياسي للحركة، محمد الهندي، في بيان نشر على موقع الحركة اليوم السبت عن "استهجانه" إزاء هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها، مشددا على أنها تأتي بإذن من تل أبيب وتشكل خرقا للمقاطعة العربية لإسرائيل.



ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل في القدس نظيره السعودي ضمن إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

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