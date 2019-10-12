الداخلية تعلن اعتقال 'داعشي' في أيمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال "داعشي" في أيمن الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين يلقي القبض على الداعشي ( ع ح م ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( بالامنية ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأضاف أنه "تم القبض عليه في تقاطع ( الطيران ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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